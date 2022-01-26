Türkiye Gazetesi

Çin’de Hainan adasındaki plajda intihar eden Liu Xuezhou, geride yürek burkan bir hayat hikayesi bıraktı.

Liu, bebekliğinde anne ve babası tarafından para karşılığı başka bir aileye verildi.

Buna rağmen anne ve babasını bulmaya çalışan Liu, 6 Aralık 2021’de bu konuda sosyal medya platformu Weibo’da bir video yayımladı.

EVLAT EDİNEN AİLE DE ÖLDÜ

Liu’nun 2004 ila 2006 arasında Hebei eyaletinde doğduğunu, kendisini evlat edinen çiftin de kendisi 4 yaşındayken bir kaza sonucu öldüğünü belirttiği videosu kısa sürede viral oldu.

Genç, 17 sene sonra polisin yardımıyla DNA testleri sonucu biyolojik babasını buldu. Liu, 17 sene sonra biyolojik babası ile bir araya geldi.

Babasıyla 27 Aralık’ta Hebei eyaletinin başkenti Shijiazhuang’da buluşan Liu, paylaşımında “Sonunda kavuştuk” ifadesini kullandı ve kavuşmasına yol açanlara teşekkür etti.

Daha sonra babasından ayrı yaşayan annesini bulmaya çalışan Liu, ocak ayında da annesini Çin’in İç Moğolistan bölgesinde buldu.

Liu ile hem anne hem de babası arasında ilişkiler zamanla bozuldu.

"İKİNCİ KEZ TERK EDİLDİM"

Her ikisi de çocuklarını bir kez daha reddederken anne sosyal medyada da oğlunu engelledi.

Olaylar sonrasında büyük yıkım yaşayan Liu, “Anne ve babam tarafından ikinci kere terk edildim” diyerek sosyal medyada 10.000 kelimelik bir intihar notu yayımladı. Not sonrası 160.000 takipçisi intiharın önlenmesi için polisi harekete geçirdi. Geniş çaplı arama çalışması başlatan polis, notun yayımlanmasından birkaç saat sonra hayatına son veren Liu’nun cesedini Sanya plajında buldu. Büyük üzüntüyle karşılanan ölümle ilgili olarak sosyal medyada 150 milyondan fazla yorum yapıldı.

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