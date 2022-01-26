Türkiye Gazetesi

ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’e kişisel bir yaptırım uygulayabileceğini duyurmasının ardından Kremlin’den açıklama geldi.



Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Washington ve Londra tarafından gündeme gelen Putin’e kişisel bir yaptırım uygulanması ihtimalinin siyasi olarak “yıkıcı” olacağı fakat acı vermeyeceği belirtildi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik yaptırımlarda bulunmak isteyen Batılı siyasilerin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını da ifade etti.



Rus askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının ardından Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini açıklamış, ABD ise Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek Kiev Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümet çalışanlarının ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının da ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.

​ Biden'dan tehdit: Ukrayna'yı işgal ederse yaptırım uygularız ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.

Putin'i öven Alman Koramiral işinden oldu Almanya'da Putin'den övgü dolu sözlerle bahseden Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

Biden-Putin görüşmesinin detayları belli oldu: Ukrayna konusunda yaptırım uyarısı ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna konusunda askeri adım atması halinde ağır yaptırımlara maruz kalacağı konusunda uyardığını açıkladı.

