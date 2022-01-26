Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan 1989’da bir mücevher hırsızlığına ilişkin diplomatik anlaşmazlığın ardından Tayland ile ilişkilerinin seviyesini düşürdü. Bir yıl sonra, Tayland'da bir gecede üç Suudi diplomat öldürüldü.

VELİAHT PRENS, RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

İki ülke, 33 sene sonra geçmişe ket vurmaya karar verdi. Tayland Başbakanı ve Savunma Bakanı General Prayut Çan-oça, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Çan-oça, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Başbakan Prayut Çan-oça, 1889-90 yıllarında yaşanan trajik olaylardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. İki lider, ülkeleri arasındaki dostluğu güçlendirmenin önemi konusundaki hassasiyetini vurgualadı, vatandaşların korunacağını taahhüt etti.

YENİDEN DOSTLUK

İlişkileri ilerletmek amacıyla iki ülke, ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde iş birliğini yoğunlaştırma konusunda anlaşma sağladı. Tayland ile S. Arabistan arasındaki güven ve dostluğu yeniden tesisi, her iki tarafın çeşitli düzeylerde yürüttüğü uzun vadeli çabaların bir sonucu olduğuna işaret edildi.

BÜYÜKELÇİ ATICAKLAR

"Tarihi atılım" olarak nitelendirilen görüşmelerin sonucunda iki ülke başkentlerine karşılıklı büyükelçi atama ve ikili iş birliğini güçlendirmek için istişare mekanizmaları oluşturma kararları aldı. Ayrıca önümüzdeki aylarda kilit stratejik alanlarda ikili iş birliğini görüşmek için yoğun koordinasyon başlayacak.

Veliaht Prens, Sarkisyan ve Miçotakis'i ağırladı Veliaht Prens Selman, Riyad’daki yatırım forumuna gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i sarayda misafir etti.

Biden ile Veliaht Prens bin Zayid, Afganistan'ı görüştü ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesinde Afganistan'dan tahliyeleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE, İran ve Suudi Arabistan yolcusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.