Türkiye Gazetesi

Ukrayna, Rusya tehdidine karşılık hazırlıklarını yapıyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky, bu sebeple ülkedeki bazı yetkililerle bir araya geldi.

Monastyrsky, toplantıda yaptığı açıklamada “Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenleyecek. Tatbikatlar ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek. Ukrayna'nın yerleşim yerlerindeki sivil güvenlik sistemlerinin işleyişi de kontrol edilecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizi petrol fiyatlarını uçurdu! 7 yıl sonra 90 $'ı aştı Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk defa 90 dolara ulaştı.

Boris Johnson uyardı: Ukrayna, Rusya için yeni Çeçenistan olur İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi yeni bir Çeçenistan vakası meydana getirir" dedi.

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