Türkiye Gazetesi

Rusya’nın geçtiğimiz ay ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin metnine ABD’den yanıt geldi. ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan TSİ 19.30'da Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına gelerek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında ABD Büyükelçisi, Rusya’nın daha önce sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin anlaşma taslağına ABD yönetiminin cevabını yazılı olarak teslim etti" ifadeleri kullanıldı.

BLINKEN: ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya'ya yazılı olarak ilettik. Rusya'ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor. NATO da Rusya'ya ayrı bir yazılı yanıt verecek. Mektubun içeriğini açıklayamayacağız, Rusya'dan da aynı tavrı bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya sınırındaki duruma değinerek, "8 bin 500 ABD askeri, konuşlandırılmaya hazır duruma getirildi" dedi. Ayrıca Blinken, Ukrayna sınırındaki duruma yönelik ilerleyen günlerde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyurdu.

RUSYA'NIN TALEPLERİ

Rusya, ABD ve NATO'ya geçtiğimiz ay Avrupa'nın güvenliği konusunda 2 ayrı taslak metin sunmuştu. NATO'nun, Doğu Avrupa ülkelerinden çekilmesi başta olmak üzere Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya katılımının önlenmesi gibi önemli maddelerin bulunduğu taslak, Cenevre ve Brüksel'de taraflar arasında ele alındıktan sonra Rusya'ya taslağın kabul edilip edilmeyeceği yönünde yazılı cevap verileceği açıklanmıştı.

Boris Johnson uyardı: Ukrayna, Rusya için yeni Çeçenistan olur İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi yeni bir Çeçenistan vakası meydana getirir" dedi.

İddialar sonrası ABD’den Rusya’ya sert tepki: Komplolardan derin kaygı duyuyoruz Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz büyüyerek devam ederken İngiltere’den ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kiev’de Rus yanlısı bir lidere getirmek istediği ifade edilmişti. Ortaya atılan bu iddia ABD’de büyük yankı uyandırdı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, bu tür komplolardan endişe duyduklarını ve derin kaygılar oluşturduğunu bildirdi.

Rusya'ya Neptün Taarruzu'yla cevap Moskova'nın "NATO askerleri Romanya ve Bulgaristan'dan çekilsin" isteği kabul edilmedi. NATO, Akdeniz'de yarın büyük bir tatbikat başlatıyor.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.