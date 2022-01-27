Türkiye Gazetesi

Hayvanlardan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını, Nijerya'da tehlike sinyalleri vermeye başladı. Son verilere göre; söz konusu hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

3 OCAK'TAN BU YANA 26 KİŞİ ÖLDÜ

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğimi belirtti. Böylece 3 Ocak'tan bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı.

Adetifa, bu süre zarfında ülkeyi etkisi altına alan salgında başkent Abuja'nın yanı sıra 11 eyaletinde 115 vakanın tespit edildiğini ifade etti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edildi, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

ÜLKEDEKİ İLK VAKA 1969'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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