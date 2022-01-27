Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkelerinden biri olan Nijerya'da motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ONLARCA KİŞİ KORKUDAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı ve 100'e yakın kişi ise korkudan evlerini terk etti. Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bu arada Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle bugün bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

5 YILDIR ÇATIŞMALARIN GÖLGESİNDE YAŞIYORLAR

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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