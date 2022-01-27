Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

İki Meksikalı göçmenin ABD-Meksika sınırından San Antonio şehrine taşıma planı, ABD Sınır Devriyesi yetkililerince son anda fark edildi. Sınır ajanları, kontrol noktasından geçerken Teksaslı Zachary Taylor Blood’ın minibüsünün arkasında Amerikan bayrağına sarılı bir tabut gördü. Blood ajanlara “ölü bir donanma görevlisini” götürdüğünü söylerken tabutun “kötü durumda” olması ve bayrağın “ambalaj bandıyla tepesine bantlanmış” olması ajanları şüphelendirdi.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada tabutun kısa bir incelenmesinin ardından ajanların içeride iki kanun dışı göçmen keşfettiğini söyledi. İçlerinden biri yetkililere, ABD’ye gidebilmek için kaçakçıya 6.000 dolar kadar ödediğini aktardı.

26 Ekim 2021’de gerçekleşen olayda beş yıl hapis cezasına çarptırılan Blood, 11 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılacak.

Meksika’da sahte ambulansta 28 kaçak göçmen yakalandı Meksika’dan sahte olduğu tespit edilen bir ambulansta ABD'ye gitmek isteyen 28 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.