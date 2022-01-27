Türkiye Gazetesi

Bilim adamları, kendi etrafında dönen bu garip kütlede her 20 dakikada bir muazzam bir enerji patlaması meydana geldiğini bildirdiler. Merkezi Avustralya’da bulunan Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi araştırmacıları tarafından tespit edilen cisim, gökyüzündeki en parlak ışın kaynaklarından biri olarak gösteriliyor.

Merkez, uzayda radyo dalgalarını araştırıyor. Cismin, etrafında güçlü bir manyetik alan olan süper yoğun bir yıldız ya da beyaz bir yıldız parçası olduğu düşünülüyor.

BEKLENMEDİK BİR ŞEYDİ

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden araştırma ekibini yöneten astronom Dr. Natasha Hurley-Walker, “Bu nesne, gözlemlerimiz sırasında birkaç saat içinde ortaya çıktı ve kayboldu. Tamamen beklenmedik bir şeydi. Bir astronom için biraz ürkütücüydü de. Zira gökyüzünde bilinen buna benzer başka bir nesne yok. Nesne bize de çok yakın: Yaklaşık 4.000 ışık yılı uzaklıkta. Galaktik arka bahçemizde" dedi.

Nesne, Murchison Widefield Array (MWA) denilen teleskopla bulundu. Ekip, nesne hakkında daha fazla malumat almak için MWA ile araştırmalara devam ediyor. Araştırma raporu Nature dergisinde yayımlandı.

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