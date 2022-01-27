Türkiye Gazetesi

Sonuçları, Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim adamları iribaş ve genç kurbağaların kaybettikleri arka bacaklarının yeniden çıkabildiğini ancak yetişkin kurbağalarda bu yetinin bulunmadığını belirtti.

Toplamda 115 kurbağanın sağ arka bacağını kesen bilim adamları, kurbağaları 3 gruba ayırdı.

İlk grubun kesilmiş bacağı üzerine hücrelerin yeniden oluşmasına yardımcı olduğu bilinen 5 ilaçla bulunan silikon bir biyokapak yerleştiren bilim adamları, ikinci grubun bacağının üzerine ilaç bulunmayan biyokapak koyarken, üçüncü grubun bacağına herhangi bir tedavi uygulamadı.

Tufts Üniversitesinden bilim adamlarınca geliştirilen, biyokapağı sadece bir gün kullanan bilim adamları, kurbağalarda 18 ay boyunca kesilen bacağın yeniden uzamasını takip etti.

İlaç içeren biyokapağın giydirildiği kurbağalar, uçlarında parmağa benzeyen yapılar olan yeni bacaklar çıkardı. Kurbağalar, 18 ay sonunda eski boyutuna ulaşan yeni bacaklarını dikilmek, yüzmek ve duvarlara zıplamak için kullanabildi.

ORJİNAL GİBİ

Bilim adamları, yeni çıkan bacakların orijinalleri gibi sinirler, kan damarları ve kemiklerden oluştuğunu kaydetti.

Diğer iki gruptaki kurbağalardan, tedavi edilmeyen kurbağaların ayaklarının kesildiği yerde ince, yumuşak bir dikene benzer doku oluşurken, ilaçsız biyokapak giydirilen kurbağalarda kısmen daha uzun benzer bir doku oluştu.

Bilim adamları, ilaç verilen kurbağalarda oluşan bacaklardaki parmaklar normalde kısa olsa da uzuvların halen büyüdüğü için tamamen şekillenmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

FAAL OLMAYAN YETİLER DE GELİŞEBİLİR

Çalışmanın yazarlarından Nirosha Murugan, ilaçlara kısa süre maruz kalmanın aylar süren rejenerasyon sürecini harekete geçirmesinin, kurbağa ya da başka hayvanların faal olmayan rejeneratif yetilerinin de bu şekilde harekete geçirilebileceğini gösterdiğini söyledi.

Bilim adamları, çalışmanın, dokuları onarmak ya da kaybedilen organların yeniden oluşmasını sağlamak açısından insanların bilinmeyen rejeneratif yetilerini devreye sokmak için ilaçların kullanılması olasılığını araladığını vurguladı.

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