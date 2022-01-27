Türkiye Gazetesi

Taliban heyeti, Afganistan’da kontrolü ele almasının ardından Avrupa’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Norveç’in başkenti Oslo’da Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Birleşik Krallığı’nın yanı sıra ABD'nin Özel Temsilcileri ve Özel Elçileri, Taliban temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi. AB ve ABD, görüşmenin ardından ortak bildiri yayımladı.

İNSAN İHALLELERİNE VURGU

Bildiride şu ifadeler yer aldı: Görüşmede Afganistan'daki insani krizi ele almanın aciliyetine odaklandık. Afganlara yardımcı olmak için gerekli adımları atılması şart olduğunu söyledik. Afganistan’daki keyfi gözaltılar, medya baskıları, yargısız infaz ve işkence, kız çocuklarının eğitimine yönelik yasaklar, erkek refakatçi olmadan kadınlara seyahat etme özgürlüğü de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerindeki endişe verici artışı dile getirdik.

KIZLARIN EĞİTİM HAKKI

Taliban'ın ülke genelindeki okulları mart ayında yeniden açacağına, bütün kadınların ve kızların okullara erişebileceklerine dair kamuoyuna verdiği sözler memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın gerçeğe dönüşmesini sağlamak için bütçesel ve teknik hazırlıklara ihtiyaç duyulacak.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Taliban'ın terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı konusundaki taahhütlerini yerine getireceğine dair beklentilerimiz var.

EKONOMİK DESTEK

Afganistan ekonomisinin canlanmasını destekliyoruz. Ülkede ekonomiyi istikrara kavuşturmak için nakit likiditesini artırmanın ve bankacılık sektörüne desteğin önemine dikkat çekiyoruz. Taliban’a finans sektörüne olan güveni yeniden tesis etmek için şeffaf ve sağlam bir stratejinin geliştirilmesi için baskı yaptık.

Afganistan'ın kenar mahalleleri organ pazarı haline geldi Kuraklık, panedemi ve Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından, Afganistan ekonomisi çöküşün eşiğine geldi. Enflasyondaki keskin artış, gıda fiyatlarının yükselmesine neden olarak milyonlarca Afgan'ı açlığa sürüklerken aileler geçinmek için çocuklarını ve böbreklerini satmaya başladı.

BM'den Afganistan için 4,4 milyar dolarlık kampanya Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, insani krizin yaşandığı Afganistan için yeni bir yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Afganistan'da korkunç olay: Kız bebeklerini 500 dolara sattılar Taliban’ın ağustos ayında ülke yönetimini ele geçirmesiyle ekonomisi gittikçe kötüleşen Afganistan, insanlık kriziyle karşı karşıya. Uluslararası yardım fonlarının kesildiği ülkede bir aile kız bebeklerini 500 dolara sattı.