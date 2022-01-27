Türkiye Gazetesi

İran, 17 Instagram fenomenini tutukladı. Tahran Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gizli kameralar ile şaka ve korku videoları çekip paylaşan 17 fenomeninin tutuklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, gizli kameralar ile görüntü alan sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları şakalar ile halkı rahatsız ettikleri ve dışarıdan görüntü almak için yetkili kurumlardan izin almadıkları belirtildi. Tutuklanan kullanıcıların çektikleri videolar arasında yoldan geçenlerin yüzüne rastgele pasta atmak, korkutmaya yönelik şakalar yapmak ve tehdit etmek yer alıyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAZIRLAYACAKLAR

Tahran yönetimi, internet kullanımını millileştirme hedefiyle sosyal medya düzenlemesine hazırlanıyor. Sosyal medya ve internet kullanımını düzenlemeye yönelik tasarıda, milli internet ağının oluşturulması ve yabancı internet ağlarının kullanılmaması öngörülüyor. Tasarıya göre, İran parlamentosunun İran’da yerel bir temsilcisi olmayan yabancı teknoloji şirketleri tarafından işletilen web sitelerini ve platformları engelleme konusundaki yasal yetkisi güçlenecek.



Twiter, Facebook ve YouTube gibi birçok sosyal medya platformunun yasak olduğu İran'da halkın çoğunluğu Instagram kullanıyor.



Çinli internet fenomenine 210 milyon dolarlık vergi cezası verildi Çin'de çevrim içi canlı yayın platformlarında ürün tanıtımı ve satışı yapan, "Viya" olarak tanınan popüler internet şahsiyeti Huang Vey'e, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1,34 milyar yuan (yaklaşık 210 milyon dolar) para cezası kesildi.



Sosyal medya fenomenlerine şok: 16 kişi tutuklandı izmir'de dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 18 şüpheliden 16'sı düzenlenen operasyon sonrası tutuklandı.