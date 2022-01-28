Türkiye Gazetesi

Tianxing I adı verilen rokete iliştirilen küçük yolcu uçağı dikey kalkışla uzaya çıkacak ve yerçekimsiz ortamda seyahat ettikten sonra yeniden Dünya’ya dönecek. Yolcular, bu uçakla en uzak mesafelere bile çok kısa sürelerde ulaşabilecek. Şirket “kanatlı roket” olarak adlandırdığı uçak üzerinde çalışmalara 2018 yılında başladı.

Uçağın 2025’te ilk seferini yapması planlanıyor. Ana gemi konumundaki roket testlerde başarılı bir şekilde havalandı ve başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bundan sonra tam kapsamlı testler yapılacak.

LONDRA-NEW YORK YOLCULUĞU BİR SAAT SÜRECEK

Uçak, plandığı gibi giderse saatte 4.300 kilometre hızla hareket edecek. Bu, bir zamanların Concorde uçaklarının süratinin iki katı. Uçakla Londra-New York yolculuğu bir saat sürecek. Firma, yolcuların uçağa binmeleri, roketle fırlatılmaları ve uzay yolculuğunun ardından uçağın inişini gösteren bir video da yayımladı.

Uzayın derinliklerinde esrarengiz cisim bulundu Astronomlar, uzayın derinliklerinde daha önce hiç görülmemiş esrarengiz bir cisim buldu. Cismin güçlü sinyaller gönderdiği açıklandı.

Uzayda goril kostümü giyen astronot gerçeği açıkladı: Komik görünmesi için kurguladık Emekli astronot Scott Kelly, 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) goril kıyafeti giydiği anların sosyal medyada tekrar paylaşılması sonrası olayın perde arkası ile ilgili konuştu. Kelly, videonun tamamen kurgu olduğunu açıkladı.