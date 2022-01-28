Türkiye Gazetesi

Siyah kara, 4.000 civarındaki köylüye sıcak su sağlamak üzere köyde bulunan tesisin yol açtığı açıklandı. Tesisin yaktığı kömürler hava kirliliği yapıyor ve her tarafın isle kaplanmasına sebep oluyor. Köylüler, zehir soluduklarını belirterek sosyal medyada yerel idareye tepki gösterdi.

"KAR TAMAMEN SİYAH, ÇOCUKLARIMIZ İS OLUYOR"

Bir köy sakini, yayımladığı videoda, “Burası Omsukchan köyünün çocuk parkı. Çocuklarımız siyah karda oynuyor. 21. asırda böyle bir ortamda yaşıyoruz” derken bir başkası da, “Kar tamamen siyah. Çocuklarımız is soluyor. Çok tepki gösterdik, hiçbir şey değişmedi” diye konuştu. Köy sakinleri, Sovyetler Birliği zamanından bu yana böyle bir kirlilik görmediklerini ifade ettiler. Hava sıcaklığının eksi 50’lere kadar düşmesiyle tesiste son günlerde daha fazla miktarda kömür yakıldığı sanılıyor.

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