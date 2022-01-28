Türkiye Gazetesi

Liznya isimli aşırı şişman kedi, fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla tartışmalara yol açtı. Tam olarak kaç kilo olduğu açıklanmayan kedi adına Instagram’da açılan hesabın 9.500 takipçisi var.

SAHİPLERİ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Çoğu kişi, bu kadar şişmanlamasına izin verdiği için eleştiri oklarını kedinin Rus sahiplerine yöneltti. Hakaretlere varan eleştiriler üzerine bir açıklama yayımlamak zorunda kalan sahipleri, “Eleştiriler arasında en çok, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak için kediyi kasten şişmanlattığım suçlamasına üzüldüm. Bunu nasıl düşünebilirler? Kedim hamilelik sırasında aldığı kiloları veremedi, üstüne de tüm çabalarımıza rağmen ha bire kilo aldı. Veterinere götürdük, diyet gıdalar verdi. Kilo alması durdu ama vermekte halen sıkıntı var. Lütfen artık ‘sahibi ölsün’ diye beddua etmeyin” dedi.

Kedinin sahipleri, hamilelikten sonra kısırlaştırıldığının doğru olduğunu fakat bunun tam olarak obez olmasının nedeni olmadığını iddia etti. Aile, kedinin hamileliğinden bu yana daha hızlı kilo almaya başladığını söyledi.