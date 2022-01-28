Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden’ın Pittsburgh ziyareti öncesi, facianın eşiğinden dönüldü. Biden'ın altyapıyla ilgili konuları ele almak için ziyaret gerçekleştireceği Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde bulunan bir köprü, çöktü. Biden’ın ziyaretinden birkaç saat önce gerçekleşen olay sebebiyle 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Pittsburgh Belediye Başkanı Ed Gainey, olay yerinde düzenlediği basın toplantısında kazada can kaybı olmadığını açıkladı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Pittsburgh İtfaiye Şefi Darryl Jones ise, yaralılardan 3’ünün hastaneye sevk edildiğini ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı. Jones, çökme meydana geldiği sırada 1’i otobüs toplam 4 aracın köprünün üzerinde bulunduğunu ifade etti.



Polis tarafında yapılan açıklamada ise, köprünün çöktüğü bölgede güçlü bir doğalgaz kokusu olduğu bildirilerek, bölgedeki hatta verilen gazın kesildiği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın çöken köprü konusunda bilgilendirildiği ve söz konusu ziyaretini gerçekleştireceği aktarıldı.

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