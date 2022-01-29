Türkiye Gazetesi

İngiltere polisini şaşkına çeviren olay Nottingham şehrinde meydana geldi. Bir süpermarket yakınlarında durdurulan aracın sürücüsü olan 84 yaşındaki kişinin, 70 yıldan fazla bir süredir ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

1938 doğumlu olan sürücü 12 yaşından beri araba sürdüğünü söylerken, ehliyeti olmadığını belirten 84 yaşındaki kişi, bugüne kadar polisler tarafından durdurulmadığını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, 70 yıldan fazla bir süredir ehliyeti olmadan araba süren kişinin bugüne kadar kaza yapmamasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Polisi tarafından aracın fotoğrafı Facebook hesabında paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Şükürler olsun bugüne kadar hiç kaza geçirmedi ve kimseyi yaralamadı. Nottingham'da artan kazalar nedeniyle kameralar her yerde, bu nedenle kısa seyahatlerde bile belgelerinizi yanınızda bulundurunuz. Çünkü bir gün size de denk gelecek" ifadeleri kullanıldı.