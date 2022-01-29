Türkiye Gazetesi

Yat tasarımcısı Denis Suka,milyarderler için Mogul 777 adında süper lüks bir yat tasarlıyor. Zenginlerin tüm beklentilerini karşılayacak süper yat göze hitap eden muhteşem tasarımıyla da dikkat çekiyor. 77,7 metre uzunluğundaki yatın en ayırt edici özelliği ise yukarıdaki dev akvaryumdan aşağıdaki yüzme havuzuna akan şelalesi. Panoramik manzaralı güneşlenme güvertesi, misafirleri ağırlayacak alanlar, jakuzi, yatın pruvasında helikopter pisti de bu tür yatlarda görülmeye alışık olunan özellikler.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Çelik bir gövdeye ve alüminyum üst yapıya sahip yat, 9 kamarasında 18 misafir ağırlayabilecek kapasitede. Yat endüstrisinin önde gelen isimlerinden Suka, 790.000 takipçisi bulunan Instagram hesabında yattaki devasa açık sosyal alanları göstererek, “Bu, yat sahibinin partilere ev sahipliği yapabileceği ve arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirebileceği en iyi yanı” ifadesini kullandı. Yatın maksimum hızı 17-20 knot.