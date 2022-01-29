Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisini altına alana pandemi nedeniyle vakalar bazı ülkelerde azalma gösterirken bazı ülkelerde ise gün geçtikçe artış gösteriyor. Rusya’da, covid-19 salgınında yeni bir rekora imza atarak ülkede salgının başından beri kaydedilen vaka sayılarında ilk kez 100 bin sınırı aşıldı.

113 BİN VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte ait Covid-19 verilerine göre, ülkede 113 bin 122 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı da 11 milyon 615 bin 779’a yükseldi.

TOPLAMDA 330 BİN 111 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya’da son verilerle birlikte 668 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 330 bin 111 oldu.

10 MİLYON KİŞİ İYİLEŞTİ

Son 24 saatte 30 bin 10 kişinin iyileştiği Rusya’da toplam iyileşen sayısı da 10 milyon 189 bin 207’e ulaştı.