Türkiye Gazetesi

Jason Kingman (37) isimli turistin çektiği videoda dev sürüngen başını klozetten çıkarıp etrafı kolaçan ediyor, çatallı dilini çıkarıyor, üç dakika süren bekleyişten sonra ani bir manevrayla geri dönerek geldiği yere gidiyor.

GENÇ KADIN ŞOKU YAŞADI

Kingman, “Kız arkadaşım tuvaleti kullanacakken klozette hareket eden bir şeyler gördüğünü söyleyerek panik içinde beni çağırdı. Baktığımda klozetten kocaman bir sürüngen çıktı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk” dedi. Otel yöneticileri, bahçede çok sayıda su kertenkelesi olduğunu ama ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler.

SU KANALLARINDA YAŞIYORLAR

Asya su kertenkeleleri, şehirlerde kanal ve göletlerde yaşar ve burada balık, yılan, kurbağa ve insanların bıraktığı yiyecek artıkları ile beslenirler. Tehdit edildiklerinde saldırgan olan bu hayvanların, zararlı bakteriler taşıyan hafif zehirli bir ısırıkları vardır.

Otomobilde yılan sandıkları 1,5 metrelik sürüngen kertenkele çıktı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin jantına giren yaklaşık 1,5 metrelik sürüngen, görenleri dehşete düşürdü. Vatandaşları korkutan ve yılan zannedilen hayvanın, nesli tükenmekte olan ‘oluklu kertenkele’ olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük sürüngeninden biri! Muğla kıyılarında görüldü Muğla’nın Göcek koylarında yat kaptanı tarafından Türkiye kıyılarında ilk defa görüntülenen deri sırtlı deniz kaplumbağası şaşkınlığa neden oldu.