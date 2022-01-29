Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Meksika’da ölüme yol açtı. Seyir halindeki bir minibüsün otoyoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 12 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. 11 kişinin de yaralandığı kaza sonrası inceleme başlatıldı.

11 YARALIDAN 6'SININ DURUMU AĞIR

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Lagos de Moreno şehri yakınlarında seyir halindeki bir minibüs otoyoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralılardan 6’sının durumunun ciddi olduğunu ve tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Sivil savunma ekipleri, kazada hayatını kaybedenlerden 5’inin cesedinin minibüsten çıkarıldığını, diğer 7 kişinin çıkarılması için ise çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.

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