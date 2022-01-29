Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 178 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 456'ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 332 bin 398 kişide virüs tespit edildi. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 33,3'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 282 kişinin tedavisine devam ediliyor.

AŞI KARTI PROTESTO EDİLİYOR

Öte yandan Fransa’da aşı karşıtları protestolarına devam ediyor. Aşırı sağcı Les Patriotes (Vatanseverler) liderliğinde başkent Paris’te dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin karşısındaki Trocadero Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Covid-19 aşı kartının halka açık yerlere girebilmek için zorunlu hale getirilmesini ve hükümeti protesto etti. Sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya çağıran göstericilere, aşırı sağcı gruplar da destek verdi.

AŞI KARTI 24 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Fransa’da, Covid-19 aşı kartı, 24 Ocak’tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti. Söz konusu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmemeye başladı.

Aşı kartı uygulaması, 16 yaş üstü kişilere sınırlandırılmış, 12 ila 15 yaş arası kişiler için sağlık kartının uygulaması devam edeceği açıklanmıştı. Kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartının geçerliliği içinse Covid-19’a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirilmiş, 12 yaşından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmayacağı belirtilmişti.

Meksika ve Fransa arasında tarihi eser krizi: Yasal işlem başlatıldı Meksika, ülkelerine ait tarihi eserlerin Fransa'daki satışına karşı yasal işlem başlattı.

Fransa’da Covid-19 aşı kartı uygulaması başladı Fransa’da Covid-19 aşı kartı bugünden itibaren halka açık yerlere girebilmek için zorunlu hale geldi.