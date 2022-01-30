Türkiye Gazetesi

Türkiye’den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği Maldivler’de temaslarına devam ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü. Görüşmede turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.