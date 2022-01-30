Türkiye’den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği Maldivler’de temaslarına devam ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü. Görüşmede turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü
30.01.2022 - 11:31 | Son Güncelleme: 30.01.2022 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Maldivler'de temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile bir araya geldi.
Türkiye’den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği Maldivler’de temaslarına devam ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü. Görüşmede turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı,Mevlüt Çavuşoğlu,Maldivler,Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih,
819354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/819354.aspx
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