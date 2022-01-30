Türkiye Gazetesi

İstifasında aşı mecburiyetini getiren Vali Jay Inslee’ye de hakaret eden LaMay, daha sonra Covid-19’a yakalandı. Eski polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cuma günü Covid-19’dan öldü. Washington eyalet polis idaresi, bir mesaj yayımlayarak hizmetlerinden dolayı LaMay’a teşekkür etti ve onu hiç unutmayacaklarını bildirdi.

LaMay’ın istifası zamanında büyük ses getirmiş, haberlere konu olmuştu.

"ÇOĞU ZAMAN HASTA HASTA ÇALIŞTIM"

Eski polis, Fox TV’ye yaptığı açıklamada, “22 senelik görevim sırasında sayısız kere yaralandım, çoğu meslektaşımın ölümüne şahit oldum, çoğu zaman hasta hasta çalıştım. Sonunda kirli olduğumu söyleyerek işten ayrılmak zorunda bırakıldım” siteminde bulunmuştu.

LaMay, aşı olmak istemeyen yüzlerce polis olduğunu ama bunların çoğunun işini kaybetmemek için aşı olduğunu dile getirmişti.

Fransa'da koronavirüs uçuşa geçti! Aşı karşıtları sokaklara döküldü Fransa'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 332 bin 398 yeni vaka açıklandı. Aşı karşıtları ise, Covid-19 aşı kartının halka açık yerlere girebilmek için zorunlu hale getirilmesini protesto etti.

İğneden korkup aşı yaptırmadı... Covid’den öldü İskoçya'da iğneden korktuğu için aşı yaptırmayan 51 yaşındaki iş adamı koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.