Türkiye Gazetesi

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli Meclis’te gerçekleştirdiği konuşmada, “Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor.” Şeklinde konuştu.

“EN DÜŞÜK FİYATI VERDİLER”

Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.

“DURUMU ÖNCEDEN BİLSEYDİK BAŞKA FİRMA TERCİH EDEBİLİRDİK”

Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.