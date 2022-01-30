Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz medyasına konuştu. Stoltenberg, Ukrayna ile ilgili açıklama yaptı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna’ya muharip güç gönderme planlarının olmadığını ifade etti.



Ukrayna NATO üyesi ülkelerden değil. Stoltenberg, Ukrayna’ya destek verdiklerini vurguladı ve "NATO üyesi olmakla NATO'nun güçlü ve çok değerli bir ortağı olmak arasında fark var. Buna şüphe yok" dedi.