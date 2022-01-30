Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz medyasına konuştu. Stoltenberg, Ukrayna ile ilgili açıklama yaptı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna’ya muharip güç gönderme planlarının olmadığını ifade etti.
Ukrayna NATO üyesi ülkelerden değil. Stoltenberg, Ukrayna’ya destek verdiklerini vurguladı ve "NATO üyesi olmakla NATO'nun güçlü ve çok değerli bir ortağı olmak arasında fark var. Buna şüphe yok" dedi.
NATO'dan açıklama: Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyoruz
30.01.2022 - 16:32 | Son Güncelleme: 30.01.2022 - 16:35
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna’ya muharip güç gönderme planlarının olmadığını söyledi.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz medyasına konuştu. Stoltenberg, Ukrayna ile ilgili açıklama yaptı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna’ya muharip güç gönderme planlarının olmadığını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Etiketler : NATO,Ukrayna,Rusya,
819462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/819462.aspx
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