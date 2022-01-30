Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 28 Ocak’ta 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "tehditkar davranışını" ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüşmek üzere toplanmasını talep etmişti. Thomas-Greenfield ABD basına verdiği röportajda, yarın yapılacak olan toplantıda Rusya’ya baskı yapma sözü vererek, “Ruslara kendilerini açıklama çağrısında birleştik. Onları dinlemeye hazırlıklı olarak toplantıya gireceğiz ancak propagandalarıyla dikkatimizi dağıtmayacağız” dedi.

"ENDİŞELERİ MASADA EL ALALIM"

İki ülke arasındaki krizi diplomatik yollarla ele almaya hazır olduklarının ifade eden Thomas-Greenfield, "Endişelerimizi, Ukrayna'nın endişelerini ve Rusya'nın endişelerini diplomatik masada ele almaya hazır olduğumuzu açıkça belirttik. Bu, savaş alanında yapılamaz" dedi.

NATO'dan açıklama: Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyoruz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna’ya muharip güç gönderme planlarının olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya girecek kadar askeri yığınak yaptığını söyledi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin önceliği bölgede tansiyonu düşürmek Hem Moskova hem de Kiev ile iyi ilişkileri bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin liderleriyle bir araya gelerek bölgedeki gerilimi düşürecek.