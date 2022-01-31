Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde kızıyla beraber hayvanat bahçesine gezmeye gelen bir anne, 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı. Ziyaretçiler annenin akıl almaz hareketiyle paniklerken, küçük kız personeller tarafından kurtarıldı.

YANINA YAKLAŞARAK KOKLADI

Annesi tarafından aşağı ayının yanına atılan küçük kız çığlıklar içinde yardım isterken, Zuzu adındaki ayı kızın yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Daha sonra kızın yanından yavaşça uzaklaşan ayı, içeriye giren personeller tarafından kafesine sokuldu. Kafese giren ayıyla küçük kız dışarıya çıkarıldı.

Kızını ayının önüne attı.

SEBEBİ BELLİ DEĞİL

İlginç olayın ardından hayvanat bahçesinin sözcüsü, "Genç kadın, küçük bir kızı tüm ziyaretçilerin gözü önünde ayının yaşam alanına attı. Sebebinin ne olduğu tamamen belirsizdi. Ziyaretçiler ve personelimiz onu durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar." açıklamasında bulundu.