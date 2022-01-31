Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Hampshire bölgesindeki bir evin duvarları ve zemini, komşunun bahçede yetiştirdiği bambunun kök salmasıyla delindi. Evde 100.000 sterlinlik (yaklaşık 1.800.000 TL) hasar meydana geldi.

6 ay sürecek geniş çaplı bir tadilat başlatan ev sahibi, bu süreyi geçirmek üzere başka bir eve taşınmak zorunda kaldı. Sigorta şirketinin evin masraflarını ödemeyi kabul etmesi, ev sahibinin tesellisi oldu.

Bambular evin duvarlarını adeta istila etti

'İKİ KEZ DÜŞÜNÜN' UYARISI

Environet UK kurumundan bitki uzmanı Nic Seal, "Bu, şimdiye kadar gördüğüm en kötü bambu istilası. Bambuların halen fidanlıklarda hiç uyarı yapılmadan satılması büyük talihsizlik. Bambu dikmeyi düşünen herkesi iki kez düşünmeye davet ediyorum" dedi.

Menfi özelliğine rağmen bambular, çit oluşturması ve görüntüsü sebebiyle popülerliğini koruyor. Seal, illa bambu dikilecekse doğrudan toprağa değil, güçlü bir tencereye dikilmesini tavsiye etti.

İntihara kalkışan komşusunu ipten aldı Samsun'da kendini iple asmak isteyen emekli memur komşusu tarafından kurtarıldı.

Komşu dehşeti! Ev sahiplerini canından bezdirdi Gaziosmanpaşa’da evinin kapısının önüne sürekli kimyasal ve çiğ yumurta dökülen çift çareyi güvenlik kamera taktırmakta buldu. Kamera görüntülerini izleyen daire sahipleri olayı gerçekleştirenin alt kat komşusu olduğunu görünce şoke oldu. Daire sahibi Deniz Kocaboğa, "İlk başlarda ayakkabılarımızda bir takım kimyasallar görmeye başladık. Sonrasında yumurta kapıya atıldı. En sonunda çocuğun bebek arabasına dışkı atılınca bize artık tak etti. Caydırıcı olsun diye oraya bir gizli kamera koydum. Huzur istiyorum. Hepimizin işi gücü var. Benden önceki komşular bunları yaşamış ve çekip gitmek zorunda kalmış. Yapanların yanına kar kaldıkça daha cüretkar oluyorlar daha saldırgan oluyorlar" dedi.