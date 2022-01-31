Türkiye Gazetesi

Hayvanat bahçesinde dehşet dolu anlar yaşandı, bir aslan kendisini beslemek için gelen bakıcıyı öldürdü. Erak Belediye Başkanı Alireza Karimi saldırı hakkında, “Hayvanat bahçesindeki bakıcılardan biri aslanı beslemek için kafese girdi ve aslan tarafından saldırıya uğrayıp, boğularak ne yazık ki hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.

OLAYIN ARDINDAN 2 ASLAN KAFESTEN KAÇTI

Dişi aslanın bakıcısını öldürdükten sonra kafesinden kaçan diğer bir aslanla hayvanat bahçesinde 1 saate yakın dolaştığı belirtilirken, Belediye Başkanı Karimi, polis ve itfaiyenin de dahil olduğu bir ekibin 2 aslanı yakaladığını açıkladı. Hayvanat bahçesinin saldırı anında halka açık olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Hayvanat bahçesindeki aslan kendi yavrusunu yedi Meksika'da bulunan bir hayvanat bahçesinde aslan, yeni doğan yavrusunu yedi.