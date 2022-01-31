Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı ile birlikte yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgını, tüm dünyada etkisini arttırdı. Bu kapsamda art arda gelen vaka haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, testinin pozitif çıktığınu açıkladı.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun 27 Ocak’ta Covid-19 hastası ile temaslı olması üzerine karantinaya girmesinin ardından bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hastalığım boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanarak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Avusturya Başbakanı Nehammer duyurdu: Covid-19 testim pozitif Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kızının Covid testi pozitif çıktı, İsrail Başbakanı karantinaya alındı İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in 14 yaşındaki kızının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kabine toplantısındayken bu durumu öğrenen Bennett, toplantıdan ayrıldı ve evde kendisini karantinaya aldı.

BM Genel Kurulu'nda Covid paniği: Sağlık Bakanı'nın testi pozitif çıktı ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı duyuruldu.