Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizine değinen Psaki, "Rusya'dan gelen tehdit konusunda açık ve samimi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Belarus’ta askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade eden Psaki, "Tehlikeli. Bir haftadan uzun süredir Rusya'nın her an işgal edebileceğini söylüyoruz. Çabalarımız, ABD kamuoyunu ve dünya toplumunu bu tehdidin ciddiyeti hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor" dedi.