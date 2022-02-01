Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde ülkeler koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, bazı ülkeler sağlık başta olmak üzere birçok meslek grubunda aşıyı zorunlu hale getirmişti. Ancak Avusturya aşı konusunda radikal bir karar alarak, tüm yetişkinlerin aşı yaptırmalarını zorunlu kılan yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu.

Covid geçiren Avusturyalılar aşı olmayı zorunlu kılan yasayı anlamsız bulduklarını ifade ederken, Avusturya hükümeti, aşıların ağır hastalıklarla mücadelede etkili olduğunu ve yasanın gelecekteki olası kapanmaları önlemek için çıkarıldığını belirtiyor.

AB ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler “Siyasetçiler olarak bizim, sağlık sisteminin hala çalıştığından, toplum olarak, bir bütün olarak normal bir şekilde yaşadığımızdan emin olma sorumluluğumuz var."

“AŞI SALGINDAN ÇIKMAK İÇİN TEK YOL”

Anca Edtstadler aşının "insan haklarına müdahale" olduğunu kabul ediyor:

"Ancak bu halde bu müdahale meşru gösterilebilir. Pandemiden çıkmamız gerekiyor ve aşının salgından çıkmak ve gerçek yaşama dönmek için tek yol olduğunu biliyoruz."

Yasanın Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalması öngörülüyor. Pandeminin izin vermesi halinde daha da erken kaldırılabileceği belirtiliyor. Yasa 1 Şubat'ta resmen yürürlüğe girerken, yetkililer insanların aşı durumunu kontrole Mart ortasında başlayacak.

AŞI OLMAYI REDDEDENLERE 3600 EURO CEZA

Şu anada kadar nüfusun yüzde 72’sinin aşılandığı Avusturya’da aşı olmayı reddedenlere 600 ila 3600 euro para cezası verilebilecek. Tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar ve hamileler ise yasadan muaf tutulacak.

Ancak aşı zorunluluğuna karşı güçlü direniş hala devam ediyor. Aşırı sağcı, aşı karşıtı Özgürlük Partisi, yasayı mahkemeye taşıyacaklarını belirtirken partinin lideri Herbet Kickl, yasanın "Avusturya'da totaliterliğin önünü açtığını" savunuyor.

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