Türkiye Gazetesi

Türkiye- Azerbaycan müttefik ilişkilerine dair oluşturulan Şuşa Beyannamesi’ni onayladı. Azerbaycan Milli Meclisi’nden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki müttefik ilişkilerine dair oluşturulan Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısının bugün Azerbaycan Milli Meclisi’nin oturumunda kabul edildiği belirtildi.



Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Haziran 2021'de Azerbaycan’ın başkenti Şuşa'da imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak işbirliği içerisinde hareket edebilecekler.