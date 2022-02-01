Türkiye Gazetesi

Arabayı arızasına rağmen Llwyngwern’de üç katlı yarı müstakil evinin önüne kadar getirip park eden Griffiths, aracın önünden alevler çıktığını görünce kendisini dışarı attı. 3 sene önce satın aldığı araç bir süre sonra tamamen alevler içinde kaldı ve bomba gibi patladı.

Çıkan alevler evine de sıçradı, kadın araba ve evinin yanışını iki çocuğuyla birlikte komşunun bahçesinde gözyaşları içinde seyretti. Civardaki evlere de sirayet eden yangın, itfaiye görevlileri tarafından 2,5 saat süren çalışmayla söndürüldü.

ARABA KÜLE DÖNDÜ

Araba küle dönerken evde de büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Land Rover firması olayla ilgili inceleme başlatırken komşuları, Griffiths’in zararlarının telafisi için yardım kampanyası başlattı.

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