Türkiye Gazetesi

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde pek çok şirket evden çalışmaya geçti. Şehirlerde ise nüfus patlamaları yaşanırken, köyler boş kaldı. Bu açığı değerlendirmek isteyen İspanya, evden çalışan milyonlarca kişiye inanılmaz bir teklifte bulundu. Köylerdeki yaşamı yeniden canlandırmak isteyen hükümet evden çalışan kişilere nüfusu azalan köy ve kasabalarda 12 aya kadar kalabileceklerini duyurdu.

DİJİTAL GÖÇEBE VİZESİ

Uzaktan çalışan kişilerin İspanya’da en fazla 12 ay kalmasına ve çalışmasına izin veren ve dijital göçebe vizesi olarak adlandırılan düzenleme, ülkede ‘Başlangıç Yasası’ olarak adlandırılan yasa tasarısının bir parçası olarak teklif edildi.

Dijital göçebelerin 12 ay kalmasının ardından sürenin iki katına uzatılabileceği belirtilirken, ayrıca genç girişimcilerin taşınmasını teşvik etmek için yeni vergi teşviklerinin de verilebileceği aktarıldı.

İspanya'nın kırsal kesimlerinde iş fırsatlarının olmayışı, nüfusu azalan birçok küçük kasaba ve köyün nüfusunu her geçen gün azaltırken, bu destinasyonların, uzaktan çalışanları memnuniyetle karşılamaya hazır olduğu vurgulandı.

İspanya genelinde yaklaşık 30 kasaba ve köy, dijital göçebeleri ziyaret etmeye teşvik etmek için Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo’ya (Uzak İşçiler için Ulusal Karşılama Köyleri Ağı) dahil olurken, bu destinasyonların ortak özelliğinin 5 binden az sakininin olması ve nüfuslarını artırmak istemesi olduğunun altı çizildi.

KÖYLERDEKİ YAŞAMIN HAREKETLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Hükümet tarafından sunulan programda, uzaktan çalışanların kasabalara ve köylere davet edilerek nüfusun artırılması ve köylerdeki yaşamın canlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

İşte İspanya’da dijital göçebelik yasası kapsamında olan ve en çok ilgi gören yerler:

Dijital göçebelik yasası kapsamında Kanarya Adaları'ndaki tek seçenek olan yaklaşık 2 bin nüfuslu Tejeda, tüm yıl boyunca sıcaklık isteyen kişilerin tercihi olarak öne çıkıyor.

Yıllık ortalama sıcaklığın 19 santigrat derece civarında olan köyde, yaşam maliyetinin haftalık 240 euro civarında olduğu belirtiliyor.

BİR HAFTALIK KONAKLAMA 205 EURO

Binin biraz üzerindeki nüfusu olan San Vicente de La Sonsierra, ilham verici bir ortam ve sakin bir yer arayanların tercihi durumunda yer alıyor.

Köyde ortalama bir haftalık konaklama, yemek ve konaklama masrafları dahil olmak üzere, kişi başı 205 euro olduğu belirtiliyor.

Portekiz sınırına yakın bir yerde bulunan köyün nüfusu 500'den az. Yaşlanan nüfusu nedeniyle sayısını artırarak köydeki yaşamı sürdürmeyi planlayan yerel yetkililer, yürüyüş parkurları ve dağ bisikleti rotaları nedeniyle dijital göçebeler tarafından ilgi görmeyi umuyor.

Rabanales de Aliste köyünde yaşamanın ise haftalık 270 euro civarında olduğu belirtiliyor.

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