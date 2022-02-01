Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, belirsizliğini koruyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve halkı, muhtemel bir Rusya saldırısına karşı sürekli hazırlık yapıyor. Ülkenin doğusunda yer alan Luhansk bölgesinde askerler, dondurucu soğukta 7/24 nöbet tutuyor. Cephede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı olan öfke de gözler önüne çarpıyor. Erler, Putin'in fotoğrafını adeta hedef tahtası olarak kullanıyor. Rus liderin, mermilerle delik deşik edilmiş fotoğrafları dikkat çekiyor.



Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin önceliği bölgede tansiyonu düşürmek Hem Moskova hem de Kiev ile iyi ilişkileri bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin liderleriyle bir araya gelerek bölgedeki gerilimi düşürecek.



Rusya Dışişleri’nden Ukrayna açıklaması: İki halk arasında savaş fikrini kabul etmiyoruz Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını belirterek "İki halk arasındaki savaş fikrini dahi kabul etmiyoruz.” dedi