Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve diğer sendikalara bağlı yüzlerce sağlık çalışanı, sağlık sektörünün güçlendirilmesi talebiyle bir kere daha sokaklara döküldü. Göstericiler başkent Atina'daki Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Her gün 100'den fazla Covid-19 hastasının hayatını kaybettiğini ifade eden göstericiler "Daha fazla kaynak ayrılması durumunda birçok hastanın hayatının kurtarabiliriz" dedi. Ayrıca hükümetin belirli hastanelerin fonlarını kesme ve hastanelerin nöbetçi görevlilerini azaltma kararına tepki gösterildi.
"Savaş uçaklarına ve polise değil, sağlığa para ayırın" sloganları atan eylemciler, "Hastaneler için toplu işe alım" yazılı pankartlar açarak parlamento binasına yürüdü.
Yunanistan’da SİHA paniği: Türkler etrafımızı kuşattı Yunanistan’dan peş peşe SİHA açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yunan milletvekili Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin Balkanlardaki yürüttüğü diplomasiyi ‘Tehdit’ olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hamleleriyle Türkiye’nin Yunanistan’ı sardığını belirten Yunan vekil, “Türkler etrafımızı sardı. Ege'de Bayraktar SİHA'lar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafale savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstten ise Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız” açıklamasında bulundu.
Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele devam ederken, Yunanistan'da, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt versiyonunun belirlendiği iddia edildi.
Yunan sağlıkçılar sokağa döküldü
Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümetin sağlık sektörüne daha fazla kaynak ayrılması talebiyle eylem yaptı. Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, parlamento binasına yürüdü.
Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve diğer sendikalara bağlı yüzlerce sağlık çalışanı, sağlık sektörünün güçlendirilmesi talebiyle bir kere daha sokaklara döküldü. Göstericiler başkent Atina'daki Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Her gün 100'den fazla Covid-19 hastasının hayatını kaybettiğini ifade eden göstericiler "Daha fazla kaynak ayrılması durumunda birçok hastanın hayatının kurtarabiliriz" dedi. Ayrıca hükümetin belirli hastanelerin fonlarını kesme ve hastanelerin nöbetçi görevlilerini azaltma kararına tepki gösterildi.
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