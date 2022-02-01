Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Hamburg kentinde okula silahlı bir kişinin girdiği ihbarı ortalığı karıştırdı. İhbar üzerine okula giden polisler operasyon gerçekleştirildi. Polis, okula yapılan aramada şüphelinin izine rastlamazken, arama çalışmaları devam ediyor.

BİN 500 KİŞİNİN OLDUĞU OKULDA ALARM

Almanya’nın Hamburg kentinin Jenfeld ilçesinde bulunan Otto-Hahn-Schule adlı okulda silahlı saldırı paniği yaşandı. Çevredekilerin bir kişinin sırt çantasından silah çıkardığını ve ardından okula doğru yürüdüğü ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, bin 500 öğrencisi olan okulda polis tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Özel timler tarafından sınıflarda arama yapıldı, öğrencilerin 5 saat boyunca dışarı çıkmasına da izin verilmedi. Ambulans ve sağlık ekiplerinin de hazır beklediği operasyonda yetkililer, silahlı olduğu belirtilen şahsın izine rastlamazken, okula girip girmediğinin de kesin olarak bilinmediğini bildirdi.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Jenfeld'deki Otto Hahn Okulu'nda büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor. Okulun çevresi kapatıldı. Silahlı bir gencin okula girdiği söyleniyor. Sizi buradan bilgilendireceğiz“ denildi. Silahlı olduğundan şüphelenilen gencin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

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