Türkiye Gazetesi

Cezayir’de doğal gaz patlaması oldu, 8 ölü kişi öldü çok sayıda kişi de yaralandı. Bölge Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Setif vilayetinin Ayn Vilman beldesinde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldiği duyuruldu.



YANGIN YAN BİNAYA DA SIÇRADI

Patlama sonucu çıkan yangının komşu 3 binaya daha sıçradığı bilgisi verilen açıklamada ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

CİVARDAKİ BORU HATTINA ZARAR VERDİ

Öte yandan Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın parfüm depolama atölyesinde meydana geldiği bildirildi. Açıklamada ayrıca yangının civardaki bazı doğal gaz boru hatlarına zarar verdiği kaydedildi.



Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı Rusya'nın Khimki şehrinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



San Francisco'da doğalgaz patlaması ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde doğalgaz patlaması sonucu lüks bir restoranın da aralarında bulunduğu 5 bina zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı.