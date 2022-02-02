Türkiye Gazetesi

İdlib'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yüzlerce mülteci kampı yıkıldı. Savaş yüzünden yerinden olan Suriyelilerin kaldığı kamplardaki çadırları vuran şiddetli yağışta ısınma imkanları olmayan aileler yaşamlarını sürdürmek için dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.





2 BEBEK ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel kaynaklara göre İdlib'in kuzeyindeki Laith ve Al-Jabal kampında kalan biri 7 günlük, diğeri 2 aylık kız çocuğu donarak hayatını kaybetti. Fatima adındaki 7 günlük bebeğin kaldırıldığı Al Rahman Hastanesi'nden doktor Fadi Hallak, bebeğin hastaneye getirildiğinde renginin mavi olduğunu söyleyerek, "Bir hafta önce burada herhangi bir komplikasyon olmadan doğmuştu. Ama ne yazık ki son günlerde etkili olan dondurucu soğuktan yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. Amina Salameh adındaki 2 aylık bebeğin ise hastaneye vardığında nabzının attığını belirten doktor Hallak, "Maviydi ve nabzı yavaştı. Onu sıcak tutmaya ve beslemeye çalıştık” dedi. Hallak, küçük Salameh'in de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini kaydetti.



Tedavi için geldiği hastanenin yangın merdiveninde donarak öldü Yozgat'ta bir hastanenin yoğun bakımında yatan hasta, çıktığı yangın merdivenlerinde can verdi. Kadının donarak öldüğü düşünülüyor.



Sınırdaki mülteciler donarak ölüyor Kar ve soğuk sebebiyle 400’den fazla çadır çöktü, kamplara giden tüm yollar kapandığı için de yardım götürülemiyor. Açlık ve soğuğa bağlı olarak şu ana kadar 2’si çocuk 3 mülteci donarak can verdi.