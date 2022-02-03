Türkiye Gazetesi

Halil İslam 2009'da hayata gözlerini yumduğu için beraat kararını göremezken, onun gibi suçsuz yere 20 sene hapis yatan Abdülaziz, karar sonrası ilk kez konuştu. ABC News televizyonunda Nightline programı sunucusu Byron Pitts’e konuşan Abdülaziz, “Hapiste ilk 19 ay hücrede tek başıma tutuldum. Herkes suçsuz olduğumu biliyordu. Bu yüzden hiç tehdide maruz kalmadım” dedi.

YAŞADIKLARI BELGESEL OLDU

Abdülaziz’in açıklamaları televizyonda, ABD’de siyahların yaşadıkları tecrübeleri anlatan Soul of Nation (Milletin Ruhu) dizi belgeselinde 3 Şubat akşamı yayımlanacak.

Yargılandığında henüz 26 yaşında olan Aziz, Kasım ayında aklandı.

"20 SENEM BEN VE AİLEMDEN ÇALINDI"

Abdülaziz, 1985’te şartlı olarak hapishaneden tahliye edildi ama mahkûmiyeti geçen sene kasım ayına kadar kalkmadı. 26 yaşında girdiği hapisten 46 yaşında çıktığını belirten Abdülaziz, “Onlarca sene katil damgasıyla yaşadım. 20 senem ben ve ailemden çalındı. Mahkûmiyetin bana verdiği zararları hiçbir şey gideremez” dedi. Abdülaziz, New York eyaletine karşı tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

İnsan hakları savunucusu Malcolm X, 1965 senesinde suikast sonucu öldürülmüştü.