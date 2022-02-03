Türkiye Gazetesi

Fransa çift doz Covid aşısı yaptırıp üzerinden 9 ay geçen turistlerin ülkeye girişini yasakladı. Yeni alınan karara göre, hatırlatma dozunu yaptırmayanlar aşısız kabul edilecek. Yasak, İngiltere ile Fransa arasında hızlı tren işleten Eurostar firması tarafından duyuruldu.

HATIRLATMA DOZU OLMAYAN AŞISIZ MUAMELESİ GÖRECEK

Müşterilerini uyaran Eurostar, "Çift doz aşınızı 9 ay veya daha uzun bir süre önce olduysanız ve hatırlatma dozunu yaptırmadıysanız, Fransa'ya girebilmek için aşısız yolcuların takip etmesi gereken kurallara uymalısınız" açıklamasını yaptı. Turistik ziyaretler yasaklanırken bunlar ölüm döşeğindeki bir akrabayı ziyaret etmek gibi ancak “mücbir bir sebep” varsa Fransa’ya girebilecek.