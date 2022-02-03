Türkiye Gazetesi

İran’ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde hafif motorlu bir küçük uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Havacılık Organizasyonu Kaza Soruşturma Bürosu Genel Müdürü Hasan Rezaifer yaptığı açıklamada, Kaşmer Havaalanı yakınlarında hafif motorlu küçük uçağın düştüğünü belirterek, “Bugün yerel saatle 13.10 sularında, Kaşmer Havaalanı yakınlarında uçuş testi yapan hafif motorlu bir uçak düştü. Maalesef pilot ve teknik ekipten bir kişi hayatını kaybetti” dedi. Rezaifer, “Uçak Kaşmer Havaalanın’dan Arak Havaalanı’na olan transferine hazırlanmak için uçuş denemesi yapıyordu” ifadelerini kullanarak, uçağın düşüş nedenine ilişkin araştırmanın henüz devam ettiğini belirtti.





Meksika'da küçük uçak düştü: 2 ölü Meksika’da küçük bir uçağın boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın mekanik bir arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor.



Rusya'da küçük uçak düştü, 2 kişi öldü Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen uçak kazasında 2 kişinin öldüğü öğrenildi.