Türkiye Gazetesi

Peru'nun kuzeyindeki San Martin bölgesine bağlı Moyabamba şehrinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Ekvador'un Guayaquil şehri ve birkaç kasabasında da hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Peru'da en son 28 Kasım 2021'de 7,5 büyüklüğünde yaşanan depremde 4 kişi yaralamış, 7 kilise ve 3 sağlık tesisiyle birlikte 220 ev zarar görmüştü. Bu evlerin 75'i tamamen yıkılmıştı.

Ülkede, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu AFAD: "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu.

Konya'da korkutan deprem! Birçok yerden hissedildi Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Konya merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4,2 olarak açıklarken merkez üssü ise Kızılören Meram olarak bildirildi.

İzmir'de korkutan deprem İzmir'in Dikili ilçesinde saat 23:09'da meydana gelen 3,7'lik deprem korkuttu.