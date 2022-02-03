Türkiye Gazetesi

İngiliz ve İsveç bilim adamları, sıtmanın görüldüğü Tanzanya kırsalındaki Ulanga ve Kilombero bölgelerinde yaşayan 6.700 kişiyi 1998-2018 yıllarında takip etti. Bunun sonucunda düzenli olarak cibinlik altında uyuyan çocukların, diğerlerine nazaran hayatta kalma oranının yüzde 40 daha fazla olduğu görüldü.

Böylelikle, erken yaşta sıtmaya yakalananların bağışıklık kazandığı için ileride hayatta kalma şansının daha fazla olacağına olan inancın tam tersi bir sonuca ulaşıldı.

Tanzanya Devlet Başkanı’nın cenaze törenindeki izdihamda 45 kişi öldü Tanzanya’nın Darüsselam kentinde 21 Mart’ta eski Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda en az 45 kişinin öldüğü açıklandı.

Manavgat Belediyesi sivrisineğe karşı 'cibinlik' dağıtacak 'Vatandaşımızın kendisini sinekten koruyabilmesi için mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi anlamında cibinlik dağıtmaya karar verdik'

DSÖ’den ilk kez öneri geldi! "Sıtma aşısı çocuklara uygulansın" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıtmaya karşı onaylanan tek aşı olan Mosquirix’in ilk kez çocuklara uygulanmasını önerdi.