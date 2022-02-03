Türkiye Gazetesi

Meksika’da meydana gelen tır kazası şoförün ölümüyle sonuçlandı. Kazada 2 kişinin de yaralandığı öğrenilirken, olayın yaşandığı bölgeye gelenler ise sürücünün ölmesine aldırış etmeden tırdan yola saçılan ürünleri yağmaladı.

YERDE YATAN ÖLÜYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen kazada virajı alamayan tır devrildi. Tır şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Tırın kasasında bulunan nohut, pirinç ve konserve ton balığı gibi market ürünleri ise yola saçıldı. Çevrede bulunanlar, ölen tır şoförüne aldırış etmeden yola saçılan ürünleri yağmaladı. Kaza sonrası olay yerine gelen Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri güvenliği sağlarken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi.



Olay yerinde bulunan bir kişi, kaza anı ve yola saçılan ürünlerin çevredekiler tarafından yağmalanmasını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ölmek üzere olan şoförü görmezden gelerek malları yağmalayan kişilere sosyal medyada tepki yağdı.

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