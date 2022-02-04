Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakması mesajını veren ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, başkanın en kısa zamanda Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ANKARA'YI ZİYARET ETMELİ"

Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı. Doran, Türkiye'nin önemine işaret eden Hodges'a, bu konuda Biden'a tavsiyelerinin ne olacağını söyledi.

Biden'ın işe YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, "Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmeli." diye konuştu.

Hodges, Biden'ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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