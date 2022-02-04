Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya gerilimi devam ederken, medya krizi patlak verdi. Almanya ile Rusya arasında yaşanan medya gerginliğinde Rus Haber kanalı Russia Today'in (RT) Almanca yayınlarının yasaklanacağını duyurmuştu.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan krizin ardından Alman yetkililer, RT DE'nin yayın lisansına sahip olmamasını gerekçe göstererek ülkede yayın yapamayacağını belirtmişti. RT DE Productions şirketi ise alınan karara sert bir tepki göstererek, Almanya'da kablolu ve uydu yayınları için Sırp lisansını kullandığını ve bu lisansın 2029’a kadar geçerli olduğunu iddia etti.

RUSYA’DAN CEVAP GELDİ

Avrupa yasalarına uygun haber yaptıklarını belirten RT, Avrupa ile Rusya arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Almanya'nın bu karar ile siyasi baskı kurmaya çalıştığını açıkladı. Şirket ayrıca karar itiraz etmek için yasal haklarını kullanacağını da belirtti.

YAYINLARI SONLANDIRILACAK

Almanya’nın aldığı karar sonrası Rusya’dan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı alınan karara tepki göstererek, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılacağını duyurdu.

ALMANYA’DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Rusya’nın sert yaptırımına tepki gösteren Almanya’dan peş peşe açıklamalar geldi. Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth yaptığı açıklama'da DW'nin kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Rusya'da DW’nin yayın yasağı ve Moskova'daki ofisinin kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

“YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ”

DW’nin Genel Müdürü Peter Limbourg da Rusya’da alınan karara karşı yasal yollara başvuracaklarını belirterek, “Rus hükümetinin bu saçma tepkisini protesto ediyoruz ve ilan edilen tedbirlere itiraz etmek için yasal işlem başlatacağız." ifadesini kullandı.