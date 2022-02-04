Türkiye Gazetesi

Hereford’da yaşayan çift, 20.000 sterlin harcayarak otobüsü hayallerinin evine dönüştürdü. Diğer vatandaşları ev sahibi olabilmek için ağır mortgage yükleri altında ezilirken evlerini çok ucuza mal eden çift, otobüse yerleştirdikleri güneş panelleriyle enerji masraflarından da büyük ölçüde kurtuldu. Paneller çifte bir ay yetecek enerji temin ediyor. 40 yaşındaki güneş enerjisi tesisatçısı Gareth ile 39 yaşındaki eşi Lamorna, neredeyse iki yılı otobüste çalışarak geçirdi. Sonunda otobüs tamamen hazır oldu ve çift, otobüsleriyle ev konforu içinde Avrupa turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Maya isimli köpekleri de yolculukta onlara eşlik edecek.

DÜNYAYI ÖZGÜR BİR ŞEKİLDE GEZECEĞİZ

Çift katlı araç kullanmanın biraz zor olduğunu ama zorlukları sevdiğini söyleyen Gareth, “Çoğu insan ya bize imreniyor ya da deli olduğumuzu düşünüyor. Ama genelde herkes büyük ipotekler altında ezilir ya da sıkıcı işlerde çalışırken bizim ipoteksiz ve tekerlekli bir evimiz oldu. Dünyayı özgür bir şekilde gezebileceğiz” dedi. Çiftin seyahatler sonrasında nihai hedefi ise Portekiz ya da İspanya’ya yerleşmek.

Karavana vergi indirimi fenomene yüzde 15 stopaj Vergi paketine son şekli veriliyor. Dijital vergi dairesi hayata geçirilecek. Sermaye artıran şirketler desteklenecek. Pandemide ön plana çıkan karavan turizmi teşvik edilecek. Karavana dönüştürülen araçlardan alınan vergi indirilecek.

Karavanını iş yerine çevirdi! Hem geziyor hem de para kazanıyor Karavanıyla Türkiye'yi karış karış gezen Fatih Baran Akyüz, karavanını kahve dükkanı yaptı. Akyüz, hem tatil yapıp hem de para kazanıyor.